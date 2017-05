Numéro Hors-Série : Pourquoi avons-nous des yeux ? / Extraits Parmi nos 5 sens, le plus développé c’est la vue. Nos yeux sont de formidables organes ; et voir nous parait tout naturel. Pourtant, le sens de la vue n’a pas toujours existé sur Terre. Au contraire ! Son apparition est le fruit d’une incroyable évolution. Et ce n’est que maintenant que les chercheurs parviennent à comprendre comment les yeux sont arrivés ; et comment ils ont révolutionné la vie sur notre planète…