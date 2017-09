Nos gènes sont influencés par notre environnement La biologie connaît une révolution qui bouleverse notre conception de l'évolution, et peut-être en partie de notre propre hérédité. Qui sommes-nous vraiment ? Darwin avait-il raison ? Nos gènes ne commandent pas tout : ils sont sous influence. L'influence de mécanismes fascinants, récemment mis au jour par des dizaines d'équipes internationales. C'est l'aube d'une nouvelle discipline : l'épigénétique. Pourquoi une abeille, avec les mêmes gènes, devient-elle une reine plutôt qu’une ouvrière, juste en consommant de la gelée royale ? Pourquoi 2 vrais jumeaux sont-ils parfois si différents (l’un malade chronique, l’autre en pleine forme) ? L'épigénétique peut répondre à ces questions. L’alimentation, les polluants, le stress et bien d’autres phénomènes de notre environnement peuvent modifier l’expression du programme de nos gènes. Ces marques « épigénétiques » sont même transmissibles aux enfants, voire aux petits-enfants. Or, nous pouvons modifier notre environnement et en partie supprimer ces marques, afin d’offrir un meilleur destin à notre descendance. Et prouver que rien n’est définitif, contrairement à ce que la génétique a laissé penser pendant des décennies. Nous avons désormais notre destin, et celui de nos enfants, entre nos mains…