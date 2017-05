Matière Grise "Secrètes rondeurs : quand la poitrine se dévoile" / Extrait Si je vous demande ce qui fascine le plus les hommes dans le corps des femmes, certains vont dire les fesses ou les jambes par exemples ; mais la plupart vont répondre les seins. Et c’est vrai que ces organes méritent beaucoup d’attention ! Pas seulement pour leur attrait esthétique, ou sexuel. Mais aussi parce que ce sont de véritables miracles de l’évolution. Une paire de sein, c’est à la fois érotique et nourricier. C’est à la fois fragile et extraordinairement sensible. Sans aucun doute, les seins méritent qu’on s’y intéresse de très près…