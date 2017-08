Matière Grise Doc : Voyager, la saga d'un explorateur L’une des aventures spatiales les plus fascinantes, et aussi les plus fructueuses, c’est certainement celle des sondes Voyager. Depuis plusieurs décennies, ces deux petits modules de la Nasa sont partis à l’aventure. D’abord pour explorer de manière inédite les planètes qui nous entourent, et ensuite continuer leur voyage carrément au-delà du système solaire. Certains pensaient que le défi était impossible. Pourtant, des chercheurs et des visionnaires exceptionnels ont prouvé le contraire.