Matière Grise Doc : Peut-on bâtir une autre Terre ? Se lancer dans des expériences, c’est souvent très exaltant. Alors pourquoi ne pas essayer de concevoir et même de créer une planète, de toutes pièces ? En fait notre bonne vieille Terre est le fruit d’une ingénierie cosmique hors du commun. L’aboutissement d’une série d’étapes extraordinaires, qui ont été nécessaire pour qu’elle devienne une planète abritant la vie, et parfaite pour nous. Alors quelles sont ces étapes ? Et est-il possible de les reproduire ? En se lançant dans l’expérience on se rend compte que c’est une foule de minuscules détails qui rend notre Terre exceptionnelle…