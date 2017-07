Matière Grise Doc : Nez pour plaire C’est un roc ! C’est un pic, c’est un cap, que dis-je, c’est une péninsule. Sans aucun doute, on va parler du nez… Plus précisément, on va parler non pas de l'organe proprement dit, mais de ceux qui en ont fait un métier. Ce sont les parfumeurs, ceux que l'on appelle, justement, les nez professionnels. Un univers extraordinaire. Comment devient-on nez ? Et que faire quand, au contraire, on perd le sens de l'odorat ? On vous emmène en ballade... par le bout du nez !