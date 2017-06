Matière Grise Doc : La vie secrète des chats / Extraits Place à nos amis, et colocataires, les plus mystérieux : les chats. Quand ils sortent de nos appartements ou de nos maisons, où vont-ils ? Et que font-ils ? Pour le savoir, une équipe de chercheurs a décidé d’espionner une cinquantaine de chats pendant une semaine, en les équipant de mini caméras et de capteurs GPS. Voici donc la première télé réalité féline. Une immersion qui permet de constater que nos boules de poils peuvent nous réserver quelques surprises…