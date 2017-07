Matière Grise Doc : La métamorphose Dans ce numéro, on vous propose de vous intéresser à l'un des plus grands mystères de la nature : la métamorphose. Pourquoi la chenille devient-elle un papillon ? Pourquoi le têtard devient-il une grenouille ? En fait ces transformations radicales posent beaucoup de questions, qui sont d’ailleurs à l’origine de pas mal de légendes. Désormais, les chercheurs se penchent sur ce phénomène très étonnant. Et de manière étonnante, il apportent des réponses qui peuvent toucher aussi le fonctionnement des hommes...