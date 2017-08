Matière Grise Doc : Imiter la voix, tout un défi ! S’il y a bien quelque chose qui nous distingue les uns des autres, c’est notre voix. Elle fait partie intégrante de notre identité, et de notre personnalité. Par exemple, on sait que les gazouillis des bébés ne sont pas anodins. Et on sait aussi que des gens tentent de changer leur voix pour la rendre plus attirante. Par ailleurs des chercheurs mettent au point des voix artificielles, qui sont de plus en plus performantes. Alors quel est au juste l’avenir de notre bel organe vocal ? Radieux ou voué à disparaitre ? De fait, certaines recherches ont vraiment de quoi donner de la voix…