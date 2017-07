Matière Grise Doc : Décoder le langage du corps Quel rapport peut-il y avoir entre l’étude des enfants autistes et celles des comportements d’un terroriste ? A priori, rien à voir ! Sauf si on se penche sur les subtilités du langage corporel… Le Body Language, comme on l’appelle communément, a non seulement fasciné depuis toujours mais il est devenu aujourd’hui un véritable pôle de recherches. Est-il possible désormais de décoder vraiment nos petits gestes involontaires ? En réalité c’est tout un monde qui est à découvrir. Celui de notre corps, qui parle…