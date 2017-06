Matière Grise Doc : Comment construire un coeur Il faut avouer que la recherche scientifique ressemble parfois à de la science-fiction. En particulier dans le domaine médical, où certaines avancées ont semblé impossibles pendant très longtemps. Prenons par exemple la régénération des tissus humains. Est-il finalement possible de reconstruire complètement un organe détruit ? Un cœur ? Une oreille ? De la peau ? Des doigts ? On dirait bien que la réponse est oui. En fait, nous sommes vraiment à l’aube d’une ère nouvelle et révolutionnaire !