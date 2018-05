Les jumeaux : identiques et si différents Les vrais jumeaux sont fascinants. Et pas seulement pour nous. Aussi pour les chercheurs. Le plus intéressant, ce ne sont pas leurs ressemblances. Au contraire ! Ce sont leurs petites différences... Parce qu’elles peuvent nous en apprendre beaucoup sur l’importance de notre environnement ; et son influence sur nos gènes. C'est l’enquête menée par deux jumelles ; dont justement la différence est fondamentale…