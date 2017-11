L’intolérance au gluten : un phénomène exagéré ? Le gluten est un mélange de protéines que l'on retrouve dans beaucoup de nos aliments, comme dans le pain ou les pâtes par exemples. Mais il n'est pas bien digéré par tout le monde. Le gluten traine même une terrible réputation, liée à un phénomène de malaise, voire d’intolérance. Si des millions de personnes le pointent du doigt aujourd’hui, c'est qu'on l'accuse d'être la cause de leurs inconforts digestifs. Il y a quelques années, un nouveau syndrome a fait son apparition : la sensibilité au gluten. S'agit-t-il d'un effet de mode ou d'une vraie maladie ? Près d'un belge sur dix se dit sensible au gluten. C'est le cas de la petite Cléa, qui vient avec sa maman à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles pour faire des analyses. Serait-elle atteinte de la maladie cœliaque, une intolérance grave au gluten ? Si c’est le cas, c’est une affection reconnue, pour laquelle il existe des solutions. Dans le cas contraire, est-il judicieux de lui prescrire un régime sans gluten, avec toutes les conséquences et les risques de carences qui y sont liés ? Les recherches sont nuancées. Car une hypothèse prend forme : et si le gluten était le plus souvent un faux coupable ? Depuis quelques années, les chercheurs soupçonnent d'autres nutriments, regroupés sous le sigle "FODMAP", une catégorie de sucres notamment présents dans le blé. Alors, quelles sont les dernières données connues ? On fait le point…