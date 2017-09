Comment créer la musique du bonheur ?

Qu’est-ce qui provoque chez nous ces frissons, cette montée d’énergie, cette envie de bouger, de danser quand nous entendons une musique rythmée qui nous plait ? Pour les chercheurs, c’est une sacrée énigme à résoudre. Car en principe une émotion intense, c’est une réaction qui est liée à la survie. Or quand on sait que les battements du cœur s’accélèrent en fonction de la musique et que des gens peuvent se trémousser, crier, hurler, s’arracher les cheveux lors de certains concerts rock ou pop, on ne voit pas forcément tout de suite le rapport avec la survie. Et pourtant…

Des chercheurs en psychologie étudient les effets de la musique sur notre corps. On demande notamment à des volontaires d’écouter "Happy", le tube de Pharrel Williams, en étant installés dans un appareil d’imagerie cérébrale. Résultat ? Lorsque l’on écoute une musique qui nous fait du bien, les mécanismes qui sont à l’œuvre dans notre cerveau sont identiques à ceux visibles quand nous mangeons un bon repas ou quand nous faisons l’amour. Bref, des besoins vitaux pour l’Homme.

De fait, la musique peut avoir tout un tas d’effets sur notre corps. Elle peut même aller jusqu’à influencer le goût de ce que nous mangeons. Deux chercheurs belges ont réalisé une étude sur l’effet de la musique sur le goût du chocolat. Rien que ça ! Nous les avons évidemment mis au défi de réaliser une expérience spécialement pour nous…

De son côté une chercheuse de l’UCL s'intéresse à la manière dont notre cerveau se met en résonnance avec le rythme que nous entendons, ce qui explique notre capacité à nous mettre à danser en rythme spontanément à l’écoute d’une musique. On a d’ailleurs longtemps pensé que cette aptitude était réservée aux êtres humains. Mais on a découvert qu’un oiseau, le cacatoès à huppe jaune, n’avait rien à nous envier sur une piste de danse !

Les compositeurs et musiciens professionnels savent comment, avec telle note ou tel accord, nous faire ressentir telle ou telle émotion. Mais ces " trucs " de musiciens ont-ils une validation scientifique ?

