Attaques de requins : l'expérience Une jolie femme nageant en bikini dans les profondeurs de l'océan. L'image a de quoi faire rêver... si la nageuse en question n'était pas cernée par un groupe de requins particulièrement imposants. Un énième film d'horreur ? Pas du tout ! Car si les squales sont perçus comme des mangeurs d’Homme et si les attaques de surfers et autres faits divers nourrissent notre crainte, est-elle pour autant rationnelle ? Les requins sont-ils vraiment les prédateurs que l’on imagine ? Une équipe de scientifiques téméraires a décidé de mettre nos peurs à l’épreuve... Ces plongeurs, qui n’ont pas froid aux yeux, vont tout mettre en œuvre pour démontrer que les mythes établis ne sont que des idées reçues. Leur plan : plonger avec cinq des espèces les plus agressives au monde et étudier leur comportement en présence de l’Homme. Quels sont les vrais facteurs d’attaque ? Et que faire pour ne pas faire partie intégrante du menu ? Pour prouver que les squales ne sont pas forcément des mangeurs d’Hommes, ils sont prêts à tout ! Plonger vêtus de simples bikinis, provoquer les grands requins blancs avec de l’urine...