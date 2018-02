Artiste à tout prix ? On parle souvent de sportifs qui se blessent. En revanche, il est plus rare d’entendre parler de blessures pour des artistes. Pourtant, les musiciens, les danseurs ou encore les chanteurs mettent leur corps à rude épreuve. Ces athlètes du spectacle se blessent souvent. Et ils développent des maladies particulières. Ces pathologies sont souvent méconnues ; et elles restent taboues dans le monde artistique. Car quand on doit entrer en scène, il faut toujours briller. Quoi qu’il arrive…