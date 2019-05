Pourquoi regarder « Manifest », la série inédite influencée par « Lost » ?

Le casting

Avant même de parler de la série, il est important de mettre en avant les acteurs et actrices qui n’ont pas été choisis au hasard et font vivre pleinement ce scénario !

On y retrouve donc Josh Dallas, connu pour son rôle de Fandral dans « Thor » ou encore pour son interprétation du prince charmant dans « Once Upon a Time » ; Melissa Roxburgh, vue dans l’incroyable franchise « Star Trek » dans le rôle de Ensign Syl ainsi que dans la série à succès « Arrow » ; Athena Karkanis faisant partie du casting de « House of Cards », et également vue dans le film d’horreur « Saw 4 » ; Parveen Kaur qu’on a pu voir dans Grey’s Anatomy ; Luna Blaise, chanteuse et actrice vue dans « Memoria » aux côtés de James Franco ou encore Jack Messina, un jeune acteur dévoilé dans la série.