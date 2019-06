"Manifest" : les premières infos sur la saison 2

La famille Stone rentre d'un séjour en Jamaïque. Suite à un surbooking, ils se retrouvent à bord de deux vols distincts. Le premier vol voyage sans encombre. Le second, le vol Montego Air 828 traverse une zone d'énormes turbulences. À l'atterrissage, tous les passagers et l'équipage apprennent par la NSA que plus de cinq ans et demi se sont écoulés depuis leur décollage. Cinq ans et demi d'une vie passée sans eux, dans laquelle tout le monde les a crus morts...