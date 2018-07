Quel avenir pour "Major Crimes" ?

La saison 5 de la série dérivée de "The Closer" bat son plein sur la RTBF. Alors que nous approchons déjà de la mi-saison sur La Une, faut-il s’attendre à une sixième salve d'épisodes ? Et après ?

"Major Crimes" aura bel et bien une saison 6, mais ce sera la dernière !

Une décision que regrette James Duff, le créateur de la série, qui compte bien offrir un final digne des "fidèles téléspectateurs et de leurs années de soutien".

"Je veux que vous sachiez que ce n'était pas du tout mon idée. Je ne voulais pas arrêter la série" déclarait-il sur Facebook l’année dernière lorsque l'annonce de l'arrêt de la série est tombée.

"Les acteurs, les auteurs, les producteurs et toute notre talentueuse équipe auraient pu tenir encore un moment, en restant pertinent. Nous en reparlerons dans un avenir proche. Et attendant, on va faire ce qu'on peut pour vous donner la meilleure saison finale possible. Mais je regrette de ne pas avoir pu empêcher cette annulation."

Si aux États-Unis la série a fait ses adieux au public en janvier dernier avec l’épisode final, l’aventure continue donc encore pour quelque temps sur vos écrans.