"Major Crimes" : que réserve la saison 5 inédite ?

"Une enfance brisée" ouvre la saison 5 à 21h05 avec une enquête qui touche aux thèmes de la famille et de l'adoption.

Amanda Pond disparaît la veille de ses seize ans, après s'être disputée avec Gabe Young, son petit ami, alors qu'ils faisaient du bénévolat pour l'association d'aide aux sans-abri " Bienveillance ". Les parents accusent immédiatement Gabe. Celui-ci est censé camper avec des amis près de Los Angeles, mais se trouve en réalité au Mexique. Il est arrêté. Il apprend à nos inspecteurs qu'Amanda hébergeait des sans-abri dans l'ancienne maison de ses parents.

Là-bas, on retrouve le corps de la jeune fille, dans la cave. À côté d'elle, on découvre une Gameboy sur laquelle on relève les empreintes d'un certain Ethan Yum, ancien père d'accueil de plusieurs enfants. Tous les meilleurs scores de la console sont enregistrés sous le nom DTY...