Major Crimes : 10 millions de téléspectateurs et une 6ème saison ! - © Tous droits réservés

La saison 4 inédite de "Major Crimes" est à découvrir à raison de 2 épisodes par semaine, tous les jeudis, à partir de 22h05 sur La Deux.

Dans cette nouvelle saison, la brigade mènera notamment une enquête sur une étrange série de braquages perpétrés par un duo aux méthodes originales. Elle cherchera à identifier un cadavre éjecté d'un coffre lors d'une intense course poursuite entre une voiture de patrouille et un automobiliste, démêlera une affaire de tirs entre gangs impliquant un témoin âgé d'à peine onze ans… et bien d’autres surprises encore.