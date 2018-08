Quel est le point commun entre "Major Crimes" et les "Simpson" ?

Alors qu'elle effectue ses premiers essais pour la voix atypique de Marge Simpson, Véronique Augereau retrouve un ancien camarade de classe : le comédien Philippe Peythieu, doubleur de la voix de Homer Simpson.

Des relations professionnelles amicales et même ... intimes ! En effet, Véronique et Philippe sont mariés et file l'amour parfait, comme Marge et Homer Simpson.