Tom Ellis ("Lucifer") : ses plus belles photos de mariage

L’interprète du Roi de l’enfer n’est plus un cœur à prendre ! En couple avec Meaghan Oppenheimer depuis 2015, les tourtereaux se sont dit "oui" le 2 juin dernier au cours d’une cérémonie au thème bohème chic.

C’est sur Instagram que les fans de l’acteur gallois ont appris l’heureux événement. Outre les splendides clichés postés par les mariés, d’autres photos étaient à se mettre sous la dent, révélant au passage une info réjouissante : la belle complicité entre les acteurs de "Lucifer" !

En effet, le casting au grand complet était de la partie ! Et tous s’en sont donné à cœur joie pour montrer les coulisses de la cérémonie. Une preuve on ne peut plus claire de la bonne entende qui règne en dehors des plateaux.

Le Daily Mail nous apprend également que les trois filles de Tom Ellis, issues de précédentes unions, étaient également présentes au vignoble Grassini en Californie, lieu des réjouissances. Le couple n’a pas souhaité recevoir de cadeaux de mariage mais a invité les convives à faire un don au planning familial. Il y a quelques jours, la mariée a publié une nouvelle photo de la soirée au côté de son papa à l’occasion de la fête des pères.

On vous laisse avec les plus belles photos de leur union dans notre galerie ci-dessous, en attendant de retrouver vos nouveaux épisodes de la série infernale le jeudi 26 juin à 20h30 sur La Deux.