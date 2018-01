Tom Ellis de la série "Lucifer" comme vous ne l'avez jamais vu !

De son union avec l'actrice Tamzin Outhwaite, sa co-star dans la série "Eastenders", sont nées deux filles, Florence et Marnie. Tom Ellis est également papa d’une troisième fille, Nora, issue d’une précédente relation.

Malgré des longues journées de tournage, l'acteur reste très proche de ses enfants, qu'il emmène parfois sur le tournage de "Lucifer". Au magazine People, il a confessé que ses trois filles étaient ses plus grandes fans... mais en tant que père et non acteur ! "Mes enfants ne sont pas du tout impressionnés par le travail que je fais, ce qui est plutôt marrant" s'amuse-t-il.

Pas grave, Tom Ellis a déjà assez d'admirateurs parmi les millions de téléspectateurs de la série qui l'a fait connaître au grand public.