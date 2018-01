Tom Ellis : d’une famille de pasteurs à "Lucifer", qui est cet acteur charismatique ?

Bien avant de prêter ses traits à Lucifer Morningstar, le Britannique de 39 ans a commencé sa carrière au cinéma. En 2001, on le voit notamment aux côtés de Joaquin Phoenix et Ed Harris dans "Buffalo Soldiers" ou encore dans "Vera Drake". Mais très vite il change de cap et se lance sur le petit écran.

C’est avec son rôle dans la série "Eastenders" qu’il se fait remarquer en 2006. Il enchaine ensuite les apparitions dans "Merlin" et "Once Upon a time" avant de décrocher le premier rôle dans la série médicale "Rush". Faute d’audience le projet s’arrête après 10 épisodes mais ce n’est que pour mieux rebondir avec "Lucifer" qui rencontre un succès retentissant et prépare déjà une troisième saison !