« Lucifer » : le roi de l’enfer revient avec une saison 3 encore plus brûlante ! -

« Lucifer » : le roi de l’enfer revient avec une saison 3 encore plus brûlante ! - © Tous droits réservés

Pas moins de 26 épisodes (dont plusieurs épisodes spéciaux) composent cette nouvelle salve qui se voit marquée par l’arrivée de Tom Welling au casting dans le rôle du capitaine Pierce et par l’émergence de nouveaux ennemis de taille. Tom Ellis, alias Lucifer, mène toujours l’enquête aux côtés de Lauren German, et est plus déterminé que jamais à retrouver celui qui l’a kidnappé en fin de saison 2 alors qu’il comptait révéler sa véritable identité à Chloé…

La saison débute par Lucifer qui se réveille dans le désert sans savoir ce qu’il lui est arrivé, ni comment il a pu récupérer ses ailes. A la recherche de l’identité et des motivations de celui qui l’a enlevé, il se met rapidement sur la piste de l’Ultime Pêcheur (ou le Sinnerman dans la version originale), un criminel qui semble s’intéresser à lui pour une raison inconnue.

De leur côté, Amenadiel essaie de s’adapter à sa nouvelle vie, et Maze prend conscience qu’être une chasseuse de primes n’est plus suffisant. En effet, certains épisodes de la saison réservent de belles surprises en se concentrant exclusivement sur les personnages secondaires. Du jamais vu jusqu'à présent ! On en apprendra également davantage sur la légiste Ella Lopez à la bonne humeur communicative.