" Lucifer " : avez-vous reconnu cet acteur phare des années 2000 ?

La réponse est Tom Welling ! Soit la star de "Smallville", la série au succès phénoménal qui retraçait les jeunes années de Superman. De 2001 à 2011, le visage de Clark Kent c’était lui. Aujourd’hui âgé de 42 ans, il faut admettre que l’acteur a bien changé physiquement et s’est surtout fait extrêmement rare à l’écran. Depuis l’arrêt de la série culte, on ne compte que trois lignes sur son CV avec les films "Parkland" en 2013, "Le Pari" en 2014 et "Le Choix" en 2016.

C’est avec "Lucifer" qu’il a décidé de revenir sur le devant de la scène. Une nouvelle qui a ravi l’interprète du Seigneur des enfers, Tom Ellis. "J’étais super excité car j’avais regardé Smallville et je me suis dit 'ça va être intéressant'" explique ce dernier face au principal intéressé dans une vidéo promotionnelle pour la saison 3, avant de lui adresser quelques mots : "J’avais entendu beaucoup de bien de toi, en tant que personne, et je peux confirmer que tout est vrai."

Si côté coulisses les acteurs s’entendent comme larrons en foire, qu’en sera-t-il devant la caméra ? Découvrez-le tout au long de la saison 3 de "Lucifer" chaque mercredi à 20h35 sur La Deux.