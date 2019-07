"Lucifer" : 5 faits que vous ignoriez sur les acteurs de la série

Mariée au violoniste Christian Hebel depuis 2015, la demande de ce dernier s’est faite dans des circonstances hautement romantiques ! Le couple était en fait en Italie… pour célébrer le mariage d’un couple d’amis qui n’est autre que celui de l’acteur de "How I Met Your Mother", Neil Patrick Harris et David Burtka. Est-ce inspiré par cet élan d’amour qu’il a décidé de poser le genou à terre quelques jours plus tard à Capri ? Depuis, le couple a eu deux fils, Henry (né en 2016) et Otto (né en 2018).