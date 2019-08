Le message touchant de Tom Ellis ("Lucifer") à ses fans

Les fans de "Lucifer" s’en réjouissent encore, la série recevra une cinquième et dernière saison ! Une belle récompense quand on sait que ce sont eux, les "Lucifans", qui l’ont sauvée de l’annulation au terme de la saison 3 par leur acharnement sur les réseaux sociaux sous le hashtag #savelucifer.

Un soutien inébranlable qui ne cesse d’émouvoir l’interprète du roi de l’enfer. Sur son compte Instagram qui réunit plus de 4 millions d’abonnés, Tom Ellis leur a adressé un beau et touchant message. Sous un autoportrait très "luciferesque", il s’exprime :

"J'ai pris ce selfie le 17 mars 2015, juste avant de quitter ma loge pour tourner la première scène du pilote de Lucifer. J'étais très nerveux et à ce moment-là je n’aurais pas pu rêver que nous allions arriver là où nous sommes maintenant.

J’ai eu le parcours le plus incroyable qui soit, me faisant des amis pour la vie et jouant un personnage que j’aime vraiment. Ce fut un privilège absolu.

Plus important encore, je tiens à dire que VOUS, les fans, avez été la cerise sur le gâteau de ce voyage. Vous serez toujours précieux pour moi et je ne saurais vous remercier assez pour votre passion, votre soutien et votre gentillesse durant les 4 dernières années et demie.

A une saison 5 incroyable et qu’elle se termine en apothéose."