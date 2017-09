Un avant-goût de la rentrée littéraire en direct sur Facebook

Comme chaque année entre mi-août et mi-septembre, les maisons d’éditions présentent leurs récentes publications. Quelques 581 livres dont 390 romans et recueils de nouvelles francophones ! Que choisir ? Pour vous aiguiller dans cette vaste entreprise, Thierry Bellefroid et ses chroniqueurs, Michel Dufranne et Gorian Delpâture vous présenteront une sélection de leur cru mais surtout ils vous fixent rendez-vous le 4 septembre à 18h30 précise sur la page Facebook de Livré(s) à domicile.

