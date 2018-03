Livré(s) à domicile, la joute du lundi 12 mars 2018

Boni est un gentil petit lapin reconnaissable à ses longues oreilles blanches, son énorme nez rose et ses trois petits cheveux sur la tête. Son enthousiasme et sa bonne volonté en font un personnage très attachant. Tout irait d'ailleurs bien pour lui s'il n'y avait son entourage... D'abord, il y a Mio, son meilleur ami, un lapin hyper actif et hyper myope dont l'optimisme confine à la bêtise, surtout quand il essaie de conquérir le coeur de Brigitte qui l'ignore superbement. Ensuite, il y a Bruno, la brute du coin, dont la philosophie de vie pourrait se résumer à "d'abord cogner, ensuite penser" et dont le souffre-douleur préféré est évidemment Boni. Et puis il y a grand-papa, un retraité aigri dont la principale occupation est de contrer la bonne humeur de son petit-fils ; Mme Paupine dont le manque total de sensibilité et de compassion en font la pire gardienne du monde ; un papa ultra cool et hyper permissif, une maman débordée et six petits frères rebelles et turbulents. La vie de Boni n'est ni facile, ni reposante. Juste hilarante !