Livré(s) à domicile avec Thomas Lavachery

En compagnie de Thierry Bellefroid, ils évoqueront les Enfants d'ici, parents d'ailleurs de Carole Saturno (Ed Gallimard Jeunesse), Percy Jackson – Le voleur de foudre de Rick Riordan (Ed Le Livre de Poche) et Téléchat d’Eric Van Beuren et Laure Boyer (Tana éditions) non sans faire l’impasse sur Ma famille verte (Ed. Pastel) et Tor et les garnements (École des Loisirs) que l’on doit à notre invité. A ce stade, le pied du sapin s’étoffe allègrement. Et ce n’est pas fini …