Livr(é)s à domicile, la joute du lundi 11 décembre 2017

Imaginez un magazine parisien, The Parisianer. À quoi pourraient ressembler ses couvertures, et quelles histoires originales raconteraient-elles sur Paris?

À travers une image, la couverture de ce magazine imaginaire, plus d'une centaines d' illustrateurs ont été invités à exprimer leur vision de Paris : poétique ou caustique, décalée ou réaliste... Paris est abordé sous tous ses aspects dans ce livre passionnant et surprenant. Les couleurs du Pompidou, la pluie sur Notre-Dame, les touristes et les parisiens, le métro bondé... The Parisianer célèbre de façon inédite et audacieuse la beauté de cette ville éternelle, dont on tombe toujours amoureux.