Livr(é)s à domicile avec Victoire de Changy

LAD a investi l’appartement d’Alexandra Pezzin non sans avoir d’abord grimpé à bord de l’un des quatre bibliobus qui sillonnent la Province de Liège. Quel rapport me direz-vous ? Notre lectrice est la responsable de ces bibliothèques nomades. Elle nous présente son livre fondateur à la modernité confondante, Candide de Voltaire (Ed.Bordas) mais aussi son dernier coup de cœur, un carnet de bord authentique et émouvant, Robinsons Père et fils signé Didier Tronchet (Ed. Elytis). Sans oublier la bande dessinée A. Rodin – Fugit Amor, portrait intime d’Eddy Simon et Joël Alessandra (Ed. Musée Rodin) et Le Roman de Louis XIV – un roi, trois femmes d’Ivan Gobry (Ed. du Rocher) tous deux raccords avec la thématique des amours adultères d’Une dose de douleur nécessaire de notre invitée, Victoire de Changy, journaliste, bloggeuse et romancière récemment publiée aux Editions Autrement. Un premier ouvrage chaudement recommandé !