Livr(é)s à domicile avec Joann Sfar

Livrés à domicile Retour de LAD avec Johann Sfar qui vient de sortir « Vous connaissez peut-être » aux éditions Albin Michel. Des portraits de femmes... et d'un chien. Une enquête véridique, sinon ce ne serait pas drôle ! Et puis il y a la Figure imposée choisie par Thierry Bellefroid qui a été séduit par le nouveau roman de Valeria Luiselli, "L'histoire de mes dents" paru chez l'Olivier. Un roman à double-fond qui oscille sans cesse entre la parabole et l'allégorie. Yohan Sfar est le premier écrivain de la rentrée littéraire de LAD à se rendre chez une lectrice. C'est Joséphine, passionnée de lecture, qui l'accueille pour une discussion à bâton rompu sur son nouveau roman "Vous connaissez peut-être", publié chez Albin Michel. L'histoire en deux mots ? Une fille rencontrée sur Facebook, en cliquant sur "Vous connaissez peut-être" et qui vous tourne en bourrique; un chien tueur de chats qu'il s'agit d'éduquer... Tout un programme dans ce livre à la forme curieuse qui fait suite à "Comment tu parles de ton père". Une enquête et des réflexions philosophiques sur sa relation aux autres. Un roman drôle et vivant, légèrement foutraque, qui part dans tous les sens, ballotté entre une relation dévorante avec une femme virtuelle et un bull-terrier incontrôlable. Pour la Figure imposée, Thierry Bellefroid propose "L'histoire de mes dents" de Valeria Luiselli, publié aux éditions de L'Olivier. Au centre de ce roman, Gustavo, le meilleur commissaire-priseur du monde, qui ambitionne de réaliser son plus grand coup : se faire extraire toutes les dents et les vendre en les faisant passer pour les reliques de Platon, Pétrarque ou Virginia Woolf. Une supercherie qui va lui jouer des tours lorsqu'il va se retrouver nez à nez avec son fils aux enchères. Une fantaisie débridée sur les pouvoirs de la fiction et la valeur qu'on accorde aux objets.