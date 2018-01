Like-moi ! : faites connaissance avec les personnages

Côté filles, on retrouve aussi Noémie Chicheportiche, une habituée des planches qui se retrouve déjà à l’affiche de Tamara 2 prévu en salle en juillet 2018.

Elle est entourée de Sarah Suco, révélée en 2015 pour son rôle dans Discount et dans Joséphine s’arrondit un an plus tard, et d’Aude Gogny-Goubert connue pour ses sketchs dans le Palmashow.

Côté garçons, il y a Omar Mebrouk qui s’est principalement illustré au théâtre et dans des courts-métrages ; Benoît Moret déjà aperçu dans Tu veux ou tu veux pas avec Sophie Marceau et Patrick Bruel ; Benjamin Tranié et Charles Nouveau, l’humoriste Suisse qui monte.