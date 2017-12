Like-moi ! : la série qui fait le buzz outre-Atlantique débarque sur La Deux !

Like-Moi ! est une série humoristique à sketchs sur la vie affective, amicale et sexuelle de jeunes adultes de la génération "Y", agés de 20 à 35 ans. C'est un portrait drôle et attendrissant d'une génération esclave des médias sociaux et de leurs téléphones, en quête frénétique et hilarante d'amour et de bonheur.