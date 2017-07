Nouvel inédit des petits meurtres d'Agatha Christie !

Dans cet épisode, la sœur de Marlène, tient une pension pour étudiants, où il se passe des choses étranges. Une des jeunes pensionnaires est retrouvée assassinée et le commissaire Laurence découvre que la pension est peut-être la plaque tournante d'un gros réseau de drogue. Mais comment le prouver ? D'autant plus que Marlène défend sa sœur chérie, qui est froide et perverse, tout le contraire de Marlène, toute en douceur et candeur. Tandis qu'Avril s'installe à la Pension Vanilos, en se faisant passer pour une apprentie dactylo, la vie de Marlène ne vas pas tarder à être menacée.