"Les petits meurtres d'Agatha Christie" fêtent leur dix ans !

Dans cet épisode, un certain Émile Deboucke demande Alice en mariage. Il est certes bien plus vieux qu'elle, mais très riche. Avril accepte, déménage dans le château d'Emile et change complètement son look en ne mettant plus que des robes raffinées... Mais la belle vie ne dure pas ; une série de meurtres à l'usine Deboucke va gâcher la vie des futurs mariés. Alice défend son futur mari avec sa fougue habituelle. Mais n'est-elle pas en danger elle aussi ?