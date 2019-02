"Les petits meurtres d'Agatha Christie" : Épisode inédit sur La Une !

Ce samedi 9 février à 21h00 sur La Une, plongez dans une enquête trépidante aux rebondissements inattendus...

Un jeune patient est sauvagement assassiné dans la clinique psychiatrique du Docteur Rodier. Laurence enquête parmi les malades mentaux mais il est perturbé : sa fidèle secrétaire Marlène ne se maquille plus, ne se coiffe plus, elle n'a plus goût à la vie. Le diagnostic du Docteur Rodier est sans appel : une dépression.