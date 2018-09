Blandine Bellavoir dans une nouvelle coproduction RTBF !

Inspirée de la série anglaise "The Fall", "Insoupçonnable" vous séduira tout autant. Elle nous fait suivre les investigations d'une police lyonnaise sur le meurtre d'une jeune femme. A la tête de l'équipe, on retrouve Emmanuelle Seigner dans la peau d'une flic solitaire.

Dans cette coproduction de RTBF, Leonis, TF1 et Scope Pictures, Blandine Bellavoir incarne le lieutenant Glazer, une nouvelle flic débrouillarde et instinctive.

L'actrice de 34 ans connait l'importance de son rôle : "Glazer guide vraiment le téléspectateur car elle prend, comme lui, tout de plein fouet", confie-t-elle à TF1.

Blandine évoque une "femme à la fois ultra féminine et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds : une sorte de superwoman qui lui montre le chemin. C’est un peu son idéal". On reconnait bien là un personnage à l'image de l'actrice qui l'incarne ...

C'est sans aucun doute un nouveau challenge pour Blandine Bellavoir, qu'on connait surtout pour son rôle de journaliste envahissante dans "Les Petits Meurtres d'Agatha Christie" aux côtés de Samuel Labarthe : "Je n’avais jamais tenu d’armes à feu, ni sécurisé un périmètre. J’ai travaillé avec des gens de la BAC présents sur le tournage. J’ai fait du sport pour garder une certaine tonicité et je me suis entraînée au maniement des armes et à tous les gestes qui s’y réfèrent".