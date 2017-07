Agatha Christie est la reine du crime et des adaptations

Une nouvelle adaptation très attendue

L'adaptation par Kenneth Branagh ("Cendrillon") du "Crime de l'Orient-Express", prévue pour novembre 2017, est particulièrement attendue par les fans. Et pour cause, le casting brille de 1000 feux: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, nouvelle héroïne de la saga "Star Wars", Judi Dench, Josh Gad et Penelope Cruz s’apprêtent à redonner vie à l'un des plus célèbres romans du 20ème siècle !

Les stars du cinéma pour la star de la littérature !

Ils sembleraient que les stars aiment associer leur nom à celui d'Agatha. "Mort sur le Nil" (1978) de John Guillermin ("King Kong") et "Le Crime de l'Orient-Express" de Sidney Lumet sont les deux adaptations sur grand écran les plus abouties de l'œuvre de l'auteur et elles ne rassemblent que des visages connus !

Le premier présente un Hercule Poireau sous les traits de Peter Ustinov ("La ferme des animaux"), menant l'enquête sur un bateau parcourant le Nil en Égypte. Un film au casting quatre étoiles avec Mia Farrow ("Rosemary's Baby"), Angela Lansbury ("Arabesque"), Maggie Smith ("Downton Abbey") ou encore Jane Birkin ("Je t'aime moi non plus").

Un casting qui ne fera pas rougir celui du "Crime de l'Orient-Express" de Sidney Lumet ("Douze hommes en colère") avec Albert Finney ("Big Fish"), Ingrid Bergman ("Les enchaînés"), Lauren Bacall ("Le Grand Sommeil"), mais aussi Sean Connery ("James Bond") et Anthony Perkins ("Psychose").