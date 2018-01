Sandrine Bonnaire : une carrière prodigieuse récompensée aux Magritte

Cathy Immelen ne s’est pas trompée, la prochaine cérémonie des Magritte sera définitivement glamour !

Le 3 février prochain, les célébrités du cinéma belge fouleront le tapis bleu mais parmi eux, se joindra une actrice et réalisatrice française, Sandrine Bonnaire !

La comédienne et réalisatrice de documentaires et de fiction à la fois intenses et pudiques recevra le Magritte d’honneur lors de cette 8e cérémonie présentée par Fabrizio Rongione et présidée par Natacha Régnier.

Elle succèdera à André Dussollier, Vincent Lindon, Pierre Richard, Emir Kusturica, Costa-Gavras, Nathalie Baye et André Delvaux.