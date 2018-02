Sandrine Bonnaire sous le coup de l'émotion

La comédienne et réalisatrice française, Sandrine Bonnaire, succède à André Dussolier pour le Magritte de l'honneur. 30 secondes lui ont suffi pour craquer. L’actrice prise par l’émotion a eu du mal à reprendre ses esprits et trouver les mots qu’elle avait écrits. C’est finalement avec son cœur qu’elle a décidé de parler. Après une profonde inspiration, elle s’est exprimée, " Je suis très très touchée ". " Le cinéma, finalement c’est ça, cette émotion absolue, les rires, les larmes, les sourires, et c’est ce que je ressens là ! "

Son émotion n'est pas sans raison. Elle porte une grande admiration envers le cinéma belge et la Belgique plus généralement. C'est pour cette raison qu'elle a décidé de réaliser son prochain film en Belgique. Le thème de son film, l'identité, n'est pas non plus anodin. Un tel sujet ne pouvait être abordé selon elle dans un autre pays.

Sandrine Bonnaire décide de dédier ce prix à toutes les personnes qui l'ont soutenue et l'ont aidée à se construire.

La cerise sur le gâteau de cette belle récompense, c'est que pour la première fois, elle reçoit un prix qui englobe ses deux fonctions : actrice et réalisatrice.

Elle termine ce discours poignant en déclarant qu'il est symbolique car il lui rappelle que le temps passe et que l'on perd trop vite des êtres qui ont compté.

Alors prenez le temps quelques minutes, pour écouter l'entièreté de ce magnifique discours.