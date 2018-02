Natacha Régnier : " Célébrons ensemble le cinéma belge, nom d'une pipe ! "

À bien des égards, la Belgique surprend ! L'originalité ne manque pas chez nous. Et les Magritte en sont un bon exemple.

La présidente de la cérémonie, Natacha Régnier, connue pour son autodérision, n'a pas manqué de placer un peu de folie dans son discours. " Célébrons ensemble le cinéma belge, non d'une pipe ! ", a-t-elle acclamé pour commencer.

C'est avec fierté qu'elle a mis en avant tout le talent du 7e art belge. Son discours a pris ensuite une tournure touchante et sincère quand elle a expliqué où elle a puisé son inspiration pour exprimer toute l'admiration qu'elle a pour le cinéma. "Le cinéma était un révélateur pour moi" a-t-elle déclaré. C'est son métier d'actrice qui lui a permis de se trouver et de s'affirmer telle qu'elle est. Quel bel éloge pour le 7e art !

Et parce que l'humour n'est jamais loin dans le coeur d'une Belge, elle a répliqué de plus belle et s'est adressé à tous ses collègues du cinéma avec un accent bien de chez nous : " Mais faites valser les étiquettes qui nous cataloguent trop vite, trop longtemps ! Faites preuve encore plus d’imagination non d’une pipe !"

Finalement, elle a terminé son discours avec une pensée pour les comportements abjects envers les femmes qui se sont révélés ces derniers temps.

Découvrez sans plus attendre son discours touchant et décalé.