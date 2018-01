Magritte 2018 : que de belles promesses pour la RTBF !

La RTBF est fière de retransmettre la cérémonie des Magritte du Cinéma le samedi 3 février sur La Deux !

Par ses ressources humaines et techniques, grâce à ses audiences et à la diversité de ses médias, la RTBF permettra aux Magritte du Cinéma de continuer à porter haut et fort l'aura du cinéma belge et de ses talents.