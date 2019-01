La 9ème "Cérémonie des Magritte du cinéma" : Que vous réserve cette soirée ?

Pour la 2ème année consécutive, la RTBF à l'honneur de produire l'évènement et à mobilisé toutes ses équipes et plateformes pour l'occasion. C'est en direct sur La Deux et Auvio qu'elle sera diffusée ce samedi 2 février à 20h05.

Au niveau des nominations, les coproductions RTBF sont bien présentes cette année ! Avec "Bitter Flowers", "Bye Bye Germany", "Mon Ket", "Ne tirez pas, Nos Batailles", "La part sauvage", "Patser", "The Happy Prince" et "Une part d'ombre" pour les longs métrages sans oublier "Calamity", "Une sœur" et "Le Quatuor à cornes" (film d'animation coproduit par OUFtivi) pour les court métrages. Du côté des documentaires, 6 films coproduits sont en lice : "Au temps où les Arabes dansaient", "Des cowboys et des Indiens", "Le Cinéma de Patar et Aubier", "La Grand-messe", "Manu", "Mitra" et "Ni juge ni soumise".