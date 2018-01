Tomer Sisley, au cœur d’une affaire de plagiat, il se défend !

Découvrez deux nouveaux épisodes de l'intrigante série "Les innocents" avec Odile Vuillemin sur La Une dimanche 14 janvier dès 20h55.

Les choses prennent de l’ampleur cette semaine : un nouveau meurtre est commis, Yan et Lucas craignent de plus en plus que leur secret soit révélé au grand jour, les médias s’emparent de l’affaire et la pression politique s'accentue sur Hélène Siquelande… elle-même étonnée d'avoir autant de crimes à résoudre et aussi peu d'indices !