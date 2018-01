Odile Vuillemin, bientôt dans une série belge ?

Alors que la nouvelle fiction "eLegal" fait son entrée sur La Une, on peut dire que les séries belges séduisent de l’autre côté de la frontière ! "Ennemi Public", "La Trêve" et désormais "Unité 42", les séries de la RTBF s’exportent à l’étranger et attirent déjà les acteurs français…

C’est le cas d’Odile Vuillemin, que l’on retrouve ce dimanche sur La Une pour le final des "Innocents" !