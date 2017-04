REVOIR le sixième épisode des Héros du Gazon !

Jaja, Pierre et Gaëtan ont un défi à relever... Ils ont rendez-vous chez un tabacologue car, pour améliorer leurs performances, ils doivent arrêter de fumer !

Lors de leur match à domicile contre Natoye, les joueurs reçoivent une visite surprise... Martin Charlier, alias Kiki, et Jean-Luc Fonck ont fait le déplacement pour admirer leurs performances mais pas seulement... Ils proposent un hymne officiel à l’équipe ! Quelques jours plus tard, tous les joueurs de Pessoux retrouvent Kiki et Jean-Luc Fonck à l'ICP, le plus grand studio d’Europe. Ils vont enregistrer leur chanson là où les plus grands artistes ont enregistré leur album !